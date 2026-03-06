El desempleo sube en febrero en EE.UU. al 4,4 % con una disminución de 92.000 empleos

Estos datos contrastan con el aumento revisado de 126.000 puestos creados en el mes anterior, una situación que podría influir en las decisiones de la Reserva Federal (Fed) sobre los tipos de interés, a menos de dos semanas de su próxima reunión.

La caída en el empleo del segundo mes del año refleja decrecimientos en el sector sanitario, debido a huelgas de profesionales de la salud, indicó el BLS en su informe.

El economista jefe de la Casa Blanca, Kevin Hassett, reconoció en entrevista con CNBC que no se esperaban estas cifras, las cuales atribuyó a las pobres condiciones del tiempo en febrero, cuando gran parte de EE.UU. sufrió grandes olas de frío, las huelgas de trabajadores sanitarios en la costa oeste y a cambios en la metodología del BLS.

"Ha habido tantos indicadores sólidos este mes que fue una sorpresa", dijo Hassett, quien añadió que, a pesar de todo, "la economía es realmente sólida". También, insistió en que "se puede tener una fuerte producción sin un crecimiento del empleo realmente extraordinario".

En total, en febrero el número de desempleados se situó en unos 7,6 millones, un aumento con respecto a los 7,4 millones registrados en el mes anterior.

Unite al canal de ABC en WhatsApp

Los adolescentes (14,9 %) y los afroamericanos (7,7 %) se mantienen como los más afectados por el desempleo. Las tasas de desocupación entre los hispanos (5,2 %), los asiáticos (4,8 %) y las mujeres adultas (4,1 %) aumentaron.

El empleo en el sector sanitario disminuyó en 28.000 puestos de trabajo en febrero, tras un gran aumento (77.000) en enero.

Los consultorios médicos perdieron 37.000 puestos de trabajo, mientras que los hospitales crearon unos 12.000 en febrero. En los doce meses anteriores, el sector sanitario creó un promedio mensual de 36.000 empleos.

Además, el sector de la información continuó su tendencia a la baja en febrero, con una caída de 11.000 puestos, en una continuación de la tendencia a la baja en un área que perdió un promedio mensual de 5.000 empleos en el año anterior.

En febrero pasado, el empleo federal continuó su decrecimiento, con una disminución de 10.000 puestos, en sintonía con los esfuerzos del Gobierno del presidente Donald Trump por reducir el tamaño de la Administración Central.

Desde que alcanzó su punto máximo en octubre de 2024, el empleo en el Gobierno federal estadounidense disminuyó en 330.000 puestos, o un 11 %.

Durante el segundo mes de 2026, el empleo mostró pocos cambios en otras industrias importantes como la minería, la explotación de canteras y la extracción de petróleo y gas, la construcción, la manufactura, el comercio mayorista y minorista, los servicios profesionales y empresariales, el ocio y la hostelería, entre otros servicios.

El índice de desempleo, junto a la inflación y el producto interior bruto (PIB), es clave para evaluar la salud de la economía y le servirán a la Fed para tomar decisiones en materia de política monetaria durante su próxima reunión, prevista para el 17 y 18 de marzo próximos.