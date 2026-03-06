El gigante chino del comercio electrónico JD.com arroja pérdidas por primera vez en 4 años

En las cuentas que remitió anoche a la Bolsa de Hong Kong -donde cotiza-, la tecnológica indicó que su facturación repuntó un 1,5 % entre octubre y diciembre hasta los 352.284 millones de yuanes (51.045 millones de dólares, 43.935 millones de euros), un 3,9 % por debajo de los pronósticos más extendidos entre los analistas.

La principal razón detrás de estas pérdidas es el gasto asumido por JD.com para impulsar sus nuevos negocios, casi seis veces mayor que hace un año, principalmente por su incursión en el competitivo mercado de la comida a domicilio en China, donde está inmerso en una guerra contra otros gigantes del sector como Alibaba y Meituan.

En el marco de esa pugna, la firma pequinesa anunció el pasado fin de semana que ha alcanzado una cuota de mercado del 15 %, y se marcó como objetivo duplicarla hasta el 30 % antes de que termine este mismo año.

La dura competencia entre las mencionadas empresas, caracterizada por el gasto de miles de millones de yuanes para atraer clientes con agresivos descuentos, provocó la intervención de las autoridades chinas, que abrieron una investigación al respecto en enero.

Más allá del reparto de la cuota de mercado, JD.com y el sector en general afrontan una coyuntura marcada por la desconfianza de los consumidores y la consiguiente debilidad de la demanda nacional, una cuestión acerca de la que el Gobierno ha anunciado iniciativas como un multimillonario 'plan renove' para electrodomésticos u otros dispositivos electrónicos.

No obstante, según los analistas, los objetivos económicos para 2026 y el plan quinquenal que regirá la segunda economía mundial hasta 2030 no reflejan medidas de calado para impulsar el gasto de los consumidores, centrándose de nuevo en prestar apoyo a la oferta en lugar de a la demanda.

JD.com también informó de un descenso del 52,54 % en su beneficio neto del global de 2025 hasta unos 19.631 millones de yuanes (2.845 millones de dólares, 2.448 millones de euros), mientras que sus ingresos aumentaron un 12,97 % en el año.

Las acciones de la tecnológica avanzaron hoy un 8,51 % durante la sesión matinal en Hong Kong, aunque acumulan un descenso del 41,23 % a lo largo de los últimos doce meses.