El italiano Tajani dice que decisión de Sánchez sobre la guerra contra Irán es "política"

Así lo afirmó Tajani en declaraciones al programa 'Start' del canal Sky TG24 y agregó: "Nosotros también estamos en contra de la guerra, pero se puede decir de otra manera".

Y destacó: "Tenemos que recordar que la bomba atómica la estaba preparando Irán. Nosotros somos el Occidente, pero esto no quiere decir que estemos sometidos a Donald Trump".

"Dijimos que nunca iríamos a la guerra, tomamos medidas para evitar el envío de armas a Ucrania, así que imagínense si queremos ir a la guerra ahora", aseveró.

Sánchez ha defendido que España se rige por los principios fundacionales de la Unión Europea, el derecho internacional y la paz, al tiempo que ha advertido de que el país no será "cómplice de algo malo para el mundo", como es la actual guerra contra Irán, "solo por el miedo a las represalias de alguno".

Respecto al apoyo de Italia al uso de las bases estadounidenses en su territorio, reiteró que aún "nadie ha pedido nada, ni siquiera para uso logístico".

Unite al canal de ABC en WhatsApp

Y añadió: "También se lo dije a Rubio (Marco, secretario de Estado de Estados Unidos). Deben informarnos. Siempre nos informan sobre el uso de pistas, debido al uso del espacio aéreo. Para cualquier otro uso, lo haremos a través del Parlamento".

También afirmó que todo lo que ha ocurrido en los últimos años "ha sido contrario al derecho internacional".

"Nadie, excepto (el director general del Organismo Internacional de la Energía Atómica), Rafael Grossi, intentó impedir que Irán construyera la bomba atómica para atacar letalmente a Israel. Teherán ha declarado repetidamente su deseo de aniquilar a Israel. Israel puede tener sus responsabilidades, pero Irán quería avanzar en esta dirección", añadió.