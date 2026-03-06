El Reina Sofía compra en ARCO obras de cuatro artistas latinoamericanos

El museo ha empleado un total de 400.000 euros en la compra de 17 obras de 14 artistas, entre ellos los latinoamericanos, según anunció el director de la pinacoteca, Manuel Segade, en una rueda de prensa.

De las obras adquiridas, más de la mitad de las obras (64 por ciento ) son de nueve mujeres: Annette Messager, La Ribot, Kapwani Kiwanga, Amparo de la Sota, Ana Laura Aláez, María Alcaide, Andújar, Chacón y Evanán.

"Es muy importante que sigamos trabajando para incorporar obras de mujeres a la colección del Reina Sofía, donde suponen el 15 % de los artistas representados”, señaló Segade, quien añadió que la mayoría de las obras adquiridas son de artistas españoles y compradas a galerías españolas.

Además la mayor parte de los artistas no están representados en el Reina Sofía y entran por primera vez a formar parte de la colección y responden al objetivo de "ir completando y complementando", explicó.

A la hora de seleccionar las obras también se ha tenido en cuenta la necesidad de cubrir aspectos inéditos o poco representados en las colecciones y complementar líneas de investigación como el arte de acción y la performance, el arte textil, el arte conceptual matérico o el arte relacional.

Unite al canal de ABC en WhatsApp

Entre las obras adquiridas figura 'Mudos' (2020), una gran instalación formada por más de 2.100 postales de monumentos, de Oriol Vilanova (Barcelona, 1980), artista elegido para representar a España en la Bienal de Venecia 2026.

Mientras que de la reconocida fotógrafa suiza-brasileña Claudia Andujar (Neuchatel, Suiza, 1931), se ha comprado la obra 'A sônia', (1971-2024), una videoinstalación con tres proyecciones simultáneas con la que se ahonda en las prácticas artísticas feministas y de mujeres en el arte latinoamericano desde los años 60.

De Ester Chacón (Santiago de Chile, 1936) llega 'Mamita' (1978) que se une los fondos de obra textil del museo, que ya cuenta con otras obras textiles inscritas en una voluntad de resistencia política y cultural femenina.

También entrarán en el dos obras -'Dúo de varas, llamaq y campona' (2024) y 'Llamaq y campona' (2024)- de Venuca Evanán (Lima, 1987), una artista visual, educadora y activista, heredera de las expresiones artísticas de Sarhua, comunidad originaria de los Andes peruanos en la región de Ayacucho.

Y de Roberto Jacoby (Buenos Aires, 1944) se incorpora a los fondos del Reina una nueva obra, el vídeo 'Body Art: 15 segundos de fama en la discoteca Palladium', (1988) sobre un festival-acción o performance colectiva participativa realizado en 1988 en la discoteca Palladium de la capital argentina.