El vicecanciller chino da el pésame por la muerte de Jameneí en la Embajada iraní en Pekín

Según un comunicado difundido este viernes por la Cancillería china, Miao trasladó el "profundo pesar" de China por la muerte del dirigente iraní y expresó sus condolencias a la representación diplomática del país persa.

El gesto diplomático se produce en medio de la escalada militar en Oriente Medio, iniciada el pasado sábado tras el comienzo de una ofensiva conjunta de Estados Unidos e Israel contra objetivos en Irán, a la que Teherán ha respondido con ataques contra Israel y contra instalaciones estadounidenses en varios países de la región.

En los últimos días, Pekín ha reiterado su preocupación por el deterioro de la situación y ha instado a las partes a evitar una mayor escalada.

La portavoz del Ministerio de Exteriores chino Mao Ning afirmó esta semana que China "se opone firmemente a cualquier acción que vulnere la soberanía, la seguridad y la integridad territorial de otros países" y pidió a las partes implicadas que "eviten agravar las tensiones y el conflicto".

Por su parte, el canciller chino, Wang Yi, declaró recientemente que "las grandes potencias no pueden atacar arbitrariamente a otros países basándose en su superioridad militar, y el mundo no puede volver a la ley de la selva".

Unite al canal de ABC en WhatsApp

Mientras, la embajada iraní en China agradeció este jueves en un comunicado el respaldo expresado por ciudadanos chinos y condenó los ataques de Estados Unidos e Israel.

La delegación diplomática afirmó que el pueblo iraní "agradece profundamente" las muestras de apoyo "basadas en sentimientos humanitarios y en la elección de la justicia" por parte de ciudadanos chinos, al tiempo que denunció los ataques contra "niños y civiles iraníes".

No obstante, la embajada indicó que, dadas las circunstancias actuales y las capacidades nacionales disponibles, Irán no aceptará por el momento ayuda financiera de organizaciones o individuos chinos.

China, el principal socio comercial de Teherán y su mayor comprador de petróleo, ya condenó el domingo pasado la muerte de Jameneí, por "violar la soberanía" de Irán.