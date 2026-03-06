Embajada en Emiratos Árabes gestiona ante aerolíneas salida de mexicanos de Oriente Medio

En un comunicado, la representación diplomática explicó que ha contactado con la aerolínea Emirates y lleva a cabo gestiones similares con Etihad y algunas otras aerolíneas internacionales, especialmente Turkish Airlines y KLM, "esperando que también den prioridad a personas mexicanas y sus familias que estén buscando salir del país.

"Es probable que estas ultimas aerolíneas solo puedan operar desde Omán", indicó la nota.

La cancillería mexicana precisó que Emirates inició la operación del vuelo EK 255 con destino a Ciudad de México, vía Barcelona, esta madrugada "y se prevé que continuará operando en los siguientes días".

Asimismo, avisó a las personas que ya cuentan con una reserva en vuelos de Emirates enviar un correo a la embajada con el nombre completo de los pasajeros y el número de boleto de la compra inicial.

"La Embajada transmitirá esta información a la aerolínea, solicitando que se dé prioridad a dichos pasajeros", apuntó la nota.

La embajada recordó que "las operaciones aéreas están siguen estando sujetas a las condiciones de seguridad" y que se cuenta con numero limitado de asientos debido a la gran cantidad de pasajeros varados de todo el mundo.

Este viernes, la Secretaría de Relaciones Exteriores (SRE) de México informó de que 352 mexicanos han sido evacuados desde distintos países de Oriente Medio afectados por la actual ofensiva de Estados Unidos e Israel contra Irán y la repuesta de Teherán contra varias naciones de la región.

A través de sus redes sociales, la Cancillería mexicana detalló que 352 connacionales fueron evacuados desde Israel, Jordania, Emiratos Árabes Unidos, Irán, Líbano y Catar. La mayoría de ellos por vía terrestre hacia países que cuentan con su espacio aéreo abierto.

El pasado sábado Estados Unidos e Israel lanzaron un ataque a gran escala contra Irán, que respondió con el lanzamiento de misiles hacia territorio israelí y contra bases militares estadounidenses en la región.