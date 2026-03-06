Expertas de la ONU piden investigar ataque a escuela iraní como posible crimen de guerra

Ginebra, 6 mar (EFE).- Expertas en derechos humanos, entre ellas la relatora de las Naciones Unidas (ONU) para Irán, Mai Sato, pidieron este viernes que se investigue como posible crimen de guerra el bombardeo a una escuela de Minab, en el sur de Irán, en el que murieron al menos 165 alumnas.