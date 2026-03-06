Fitch mantiene sin cambios la calificación de la deuda francesa en A+ (notable)

En esta nueva evaluación, Fitch señala algunas de las fortalezas de Francia en lo que se refiere a las garantías que ofrece sobre su deuda, como el hecho de que tiene un mercado de bonos domésticos con un gran volumen y que ofrece liquidez, así como una base de inversores diversificada y un "excelente" acceso al mercado con condiciones de financiación estables e instituciones sólidas.

Pero al mismo tiempo, hace notar que el nivel de su deuda, el 116,4 % del producto interior bruto (PIB) al finalizar 2025, es más del doble de la mediana de los países que están en la categoría 'A', y con un "escaso margen de consolidación" a la vista de "la complejidad política de las negociaciones" para los presupuestos de 2026, y que augura que se mantendrá para 2027.

Los expertos de la agencia calculan que el déficit público francés se situará este año en el 4,9 % del PIB, prácticamente en línea con las previsiones del Gobierno del 5 %, pero eso constituirá una mejora "modesta" respecto al 5,4 % de 2025.

Y el próximo año estima que superará el 5 % del PIB si no se vuelve a mantener el impuesto excepcional a las grandes empresas y no se toman medidas para compensar el incremento de los costes de los intereses (0,2 % del PIB), los compromisos de gasto en defensa y el mayor gasto por el envejecimiento de la población.

En el escenario central de Fitch, la deuda pública francesa va a seguir incrementándose y superará el 120 % del PIB en 2028.

Unite al canal de ABC en WhatsApp

Por lo que respecta al crecimiento económico, la agencia de calificación prevé un alza del PIB del 1 % este año, tras el 0,8 % del pasado ejercicio, con un repunte del consumo privado gracias a la mejora del poder adquisitivo posibilitada en parte por la baja inflación.

Sobre la situación política, Fitch recuerda que Francia se enfrenta a un intenso calendario electoral que empezará con las municipales el 15 y 22 de marzo, y cree que el riesgo de unas elecciones legislativas anticipadas antes de las presidenciales de la primavera de 2027 "se ha reducido significativamente".

No obstante, hace hincapié en que "sigue siendo alto" el riesgo de una mayor fragmentación política después de las legislativas de 2027, y en que "la dinámica política limitará la consolidación fiscal antes de las elecciones".

En una primera reacción, el ministro de Finanzas, Roland Lescure, señaló que el mantenimiento de la calificación de la deuda francesa se enmarca "en la prolongación de los esfuerzos del Gobierno en los presupuestos de 2026 para controlar las finanzas públicas, acompañar el crecimiento de nuestra economía y reforzar el atractivo de Francia".

En un comunicado de su departamento, Lescure aseguró que el Ejecutivo "sigue plenamente movilizado para continuar la reducción del déficit y de la deuda en un marco responsable y equilibrado para garantizar la estabilidad financiera de forma duradera y la competitividad de la economía francesa".

En el mercado secundario, el interés por los títulos de deuda francesa a 10 años era este viernes al cierre del mercado del 3,509 %, lo que significa una prima de riesgo de 64,9 puntos básicos respecto a los bonos alemanes que sirven de referencia en Europa.

Esa rentabilidad que tiene que pagar Francia por su deuda es la quinta más elevada de la zona euro, solo por detrás de Letonia, Lituania, Grecia e Italia, pero por delante por ejemplo de la española, con un interés del 3,348 %.

Este año el Tesoro francés tiene previsto sacar al mercado un volumen récord de 310.000 millones de euros de emisiones de deuda, tras los 300.000 millones de 2025.

El pasado ejercicio, el interés medio de los títulos con vencimiento a diez años fue del 3,37 %, frente al 2,94 % en 2024.