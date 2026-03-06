Fráncfort cae casi un 1 % tras el alza del petróleo y cifras débiles de EEUU

El DAX 40, el índice selectivo de la Bolsa de Fráncfort, cerró con una caída de casi el 1 % en 23.591,03 puntos, y acumula una pérdida semanal del 6,70 % debido al temor a que la guerra en Irán incrementará la inflación y debilitará el crecimiento económico.

El desempleo subió en EEUU inesperadamente en febrero hasta el 4,4 % (4,3 % el mes anterior) y apuntaló la caída de la Bolsa de Fráncfort.

La caída de las ventas minoristas en enero del 0,2 % respecto al mes anterior también muestra que la economía estadounidense se debilita.

La renta variable alemana abrió al alza pero se dio la vuelta después de que Catar advirtiera de que los países del golfo Pérsico podrían suspender las exportaciones de energía en unas semanas.

La guerra en Oriente Medio podría obligar a todos los exportadores de gas y petróleo del golfo Pérsico a suspender la producción en cuestión de semanas, lo que elevaría el precio del barril hasta los 150 dólares, según advirtió este viernes el ministro de energía de Catar, Saad al-Kaabi, al diario británico 'Financial Times'.

Uno de los sectores más afectados en bolsa en Fráncfort fue el químico y la empresa química y farmacéutica Bayer bajó un 3,7 %, hasta 36,39 euros.

La empresa de química especializada Lanxess se desplomó un 17,4 %, hasta 13,52 euros, tras el fracaso de la venta de su participación en Envalior, y Wacker Chemie perdió un 7,7 %, hasta 66,25 euros, en el índice MDAX de empresas medianas.

El inversor financiero Advent ha decidido no comprar todavía la participación que le queda a Lanxess en Envalior, algo que fue considerado negativo para el sector.

El fabricante de armamento Rheinmetall subió en el selectivo de las empresas más grandes de Alemania un 2,9 %, hasta 1.592,50 euros.

El productor de software para empresas SAP ganó un 1 %, hasta 172,74 euros, pero el de chips Infineon perdió un 6,8 %, hasta 39,42 euros, tras una recomendación de venta del banco suizo UBS.