Francia juzgará en rebeldía al teólogo islámico Tariq Ramadan por violar a tres mujeres

El Tribunal Criminal de París decidió seguir adelante con el juicio y hacerlo en ausencia del acusado sobre la base de ese peritaje que había encargado el lunes, el día que debía haber comenzado el proceso, para evaluar la situación médica de Ramadan.

El predicador de 63 años había sido hospitalizado en Ginebra el sábado, según sus abogados por un empeoramiento de su esclerosis múltiple que le impedía comparecer ante los jueces franceses.

Sin embargo, los expertos que lo examinaron a petición del Tribunal Criminal de París consideraron que la esclerosis múltiple que sufre desde hace años se mantiene estable y no hay ningún signo de que haya un deterioro reciente.

El médico del predicador también envió a través de su defensa un mensaje en el que señalaba que Ramadan había salido del hospital el jueves pero que se había quedado "vaciado de su energía vital" y proponía que se le diera un periodo de descanso de siete a diez días antes de sentarse en el banquillo.

La Fiscalía había pedido que se le juzgara en rebeldía por entender que aplazar el proceso no era aceptable y que la actitud del encausado ponía en evidencia que no quería que se le juzgara.

Unite al canal de ABC en WhatsApp

Los letrados del acusado abandonaron la sala después de que el tribunal comunicara su decisión de seguir adelante con el juicio.

Ramadan, que estaba bajo control judicial en Francia, había rechazado durante la instrucción haber violado entre 2009 y 2016 a las tres mujeres que lo denunciaron.

Condenado ya en Suiza a tres años de prisión, dos de ellos firmes, por hechos similares, se enfrenta en Francia a una pena de hasta 20 años de prisión por violaciones agravadas con violencia, una de ellas cometida contra una persona vulnerable.

Las demandantes describieron relaciones sexuales particularmente brutales, que Ramadan negó inicialmente, pero que posteriormente reconoció, aunque se escudó en que fueron supuestamente consentidas.