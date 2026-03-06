Francia refuerza su despliegue naval en el Mediterráneo con un portahelicópteros

Una portavoz del Estado Mayor del Ejército francés indicó a EFE este viernes que ese portahelicópteros, que ya se encuentra en el Mediterráneo, viene a "completar el dispositivo" que se ha movilizado después del estallido del conflicto bélico desencadenado por los ataques de Estados Unidos e Israel contra Irán.

La portavoz no quiso precisar en qué parte del Mediterráneo va a estar posicionado ese navío.

Uno de estos barcos estuvo en el otoño de 2024 frente a las costas del Líbano por si hubiera sido necesario para una operación de repatriación de franceses ante la ofensiva israelí.

Este viernes entró también en el Mediterráneo a través del estrecho de Gibraltar el Charles de Gaulle, que hasta finales de la semana pasada estaba en el puerto sueco de Malmö para participar en unas maniobras en el Báltico.

El portaaviones, que debería dirigirse hacia el este, va escoltado con varias fragatas armadas en particular con misiles de defensa antiaérea, así como con un submarino de ataque.

Unite al canal de ABC en WhatsApp

Otra fragata francesa, la Languedoc, fue enviada a las proximidades de Chipre, así como armamento antiaéreo, después de que la base británica de Akrotiri, en la isla mediterránea, fuera objeto de ataques de drones, según el Gobierno chipriota lanzados desde el Líbano, probablemente por Hizbulá, milicia chií aliada tradicional del régimen iraní.

En un discurso a la nación el pasado martes, el presidente francés, Emmanuel Macron, explicó una serie de medidas para garantizar la seguridad de sus intereses en Oriente Medio y para dar apoyo a sus socios en la región, así como para restablecer el tráfico marítimo alterado por la guerra.

Francia tiene acuerdos de defensa con Emiratos Árabes Unidos, Catar y Kuwait, así como una serie de compromisos de seguridad con Jordania e Irak, donde las fuerzas francesas están presentes.