Gobernadora de Nueva York pide a la Casa Blanca un alto a redadas "agresivas e ilegales"

"Hoy me reuní con Tom Homan para hacerle un llamado directo: ayúdennos a mantener seguros a los neoyorquinos poniendo fin a las operaciones agresivas e ilegales del ICE en este estado", señaló Hochul en conferencia de prensa, a la que no asistió Homan, tras la reunión.

Las redadas del ICE en Nueva York, parte de la política de detenciones y deportaciones del Gobierno del presidente Donald Trump, se han centrado en vendedores ambulantes, centros de trabajo, personas que asistían a citas de migración e incluso estudiantes de la Universidad de Columbia.

"Basta de redadas militarizadas, de planes para centros de detención a gran escala y de ataques contra personas respetuosas de la ley que consideran Nueva York su hogar", indicó la gobernadora demócrata.

Hochul recordó que Trump había prometido no implementar un aumento en la aplicación de medidas federales de control de inmigración en Nueva York a menos que el estado lo solicitara.

"Hoy le dejé en claro a Homan que esa solicitud nunca se realizaría", afirmó.

La gobernadora aseguró que Nueva York siempre colaborará con las autoridades migratorias federales para retirar a delincuentes peligrosos de las calles, pero advirtió que todas las agencias del orden, sean federales o locales, "deben seguir los mismos estándares constitucionales".

Hochul también destacó su apoyo a personas con estatus legal y a quienes buscan una vía hacia la ciudadanía a través del asilo, subrayando que deben poder trabajar y vivir en el estado con seguridad.

Además, dejó claro que no desea la apertura ni la expansión de centros de detención a gran escala, lo que, según dijo, ha generado ansiedad entre los neoyorquinos.

Durante la reunión, la gobernadora habló sobre casos individuales, como el de un refugiado de Birmania con discapacidad visual que murió tras ser liberado por agentes de la Patrulla de Fronteras en una noche fría de invierno.

Hochul entregó a Homan una lista con los nombres de familiares del refugiado que están en su país y solicitó visas para que puedan reunirse en Nueva York. También, presentó nombres de varios estudiantes detenidos que esperan ser liberados.

"Fue una conversación importante para que escuchara directamente mis preocupaciones en nombre de los neoyorquinos mientras sigo cumpliendo con mi principal responsabilidad: mantener a los neoyorquinos seguros", señaló Hochul.

Hochul concluyó reiterando que su objetivo es equilibrar la colaboración con las autoridades federales para garantizar la seguridad pública, pero asegurando que toda actuación cumpla con los estándares constitucionales y respete los derechos de los neoyorquinos.