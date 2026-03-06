Gobierno de Perú destina 65 millones de dólares para elecciones de este año en el país

La medida fue refrendada mediante un decreto publicado en el diario oficial El Peruano que autorizó la transferencia económica "para garantizar el desarrollo de los procesos electorales del 2026", detalló la Presidencia en un comunicado.

Del importe total, 100 millones de soles (28,9 millones de dólares) serán destinados al Jurado Nacional de Elecciones (JNE) para financiar los gastos directos asociados a las Elecciones Regionales y Municipales de 2026.

Otros 101 millones de soles (29,2 millones de dólares) irán al Ministerio de Defensa y 23 millones de soles al Ministerio del Interior (6,6 millones de dólares) para financiar los gastos de la intervención de las Fuerzas Armadas y la Policía Nacional en el desarrollo de los procesos.

La Presidencia remarcó que los recursos transferidos mediante este decreto "no pueden ser destinados, bajo responsabilidad, a fines distintos" a los indicados.

La norma fue suscrita por el presidente interino de Perú, José María Balcázar; el ministro de Economía, Gerardo López Gonzales; y el ministro del Interior y encargado del despacho de Defensa, Hugo Begazo.

El pasado 26 de febrero, el Gobierno afirmó que sí había oficializado las transferencias económicas extra requeridas para financiar las elecciones en el país, en respuesta a un comunicado de JNE que aseguró que eso no había sucedido.

En ese sentido, la presidencia sostuvo que se había autorizado una transferencia hasta por 702 millones de soles (208,9 millones de dólares) a favor del JNE y la Oficina Nacional de Procesos Electorales (ONPE).

Poco antes, el JNE había informado que el Ejecutivo no había atendido su demanda de un presupuesto adicional de 403 millones de soles (unos 120 millones de dólares) necesarios "para garantizar el adecuado desarrollo de los procesos electorales 2026", a pesar de que había enviado una comunicación directa sobre este tema de Balcázar.

Las elecciones generales en Perú se celebrarán el 12 de abril para elegir a las autoridades nacionales para el periodo 2026-2031, entre ellos la Presidencia y sus dos Vicepresidencias, un Congreso con 130 diputados, un Senado con 60 integrantes y 5 representantes para el Parlamento Andino.

En caso de que ningún candidato presidencial obtenga la mitad más uno de los votos, el 7 de junio habrá una segunda vuelta entre los dos aspirantes presidenciales con más votos válidos.

Por su parte, las elecciones regionales y municipales fueron convocadas para el 4 de octubre próximo y en ellas se elegirá a 25 gobernadores y sus vicegobernadores, 442 consejeros regionales, 196 alcaldes y 1.714 regidores (concejales) de provincias, así como a 1.694 alcaldes y 9.036 regidores de distritos de todo el país.