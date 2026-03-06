Gobierno libanés dice que su prioridad es parar la guerra y reitera disposición a negociar

"Hoy el Líbano ha sido arrastrado a un abismo aún más grande, su descenso hacia más violencia y más caos tiene que terminar. Seguimos llamando a la unidad y la responsabilidad (...) La prioridad del Gobierno libanés es parar esta guerra", sentenció ante un grupo de embajadores de diversos países.

En el quinto día de una intensa campaña aérea israelí contra el Líbano, Salam repitió que están abiertos a negociar para frenar la violencia y que las decisiones sobre la "guerra y la paz" deben recaer exclusivamente sobre el Estado, en línea con su postura de esta semana.

"El Líbano se enfrenta a un momento peligroso y difícil. Nuestro país ha sido arrastrado a una guerra devastadora que no hemos buscado ni hemos elegido, esta guerra nos ha sido impuesta", denunció el primer ministro.

La intensa ofensiva aérea israelí comenzó después de que el grupo chií libanés Hizbulá lanzara un ataque contra el Estado judío a comienzos de semana, por lo que el Ejecutivo del Líbano ha tomado una serie de medidas en su contra, entre ellas prohibir su actividad militar y prometer desarmarle.

Salam alertó de que la magnitud de los desplazamientos internos, sobre todo desde el sur del país y los suburbios de Beirut, podría tener consecuencias "sin precedentes" a nivel tanto humanitario como político y avisó de la existencia de un "desastre humanitario" en el horizonte.

En este contexto, recordó que los recursos del Líbano son "limitados", por lo que pidió apoyo internacional para lidiar con la situación humanitaria.

Sin embargo, también urgió a los países con representación en la reunión de este viernes a que demanden "alto y claro" el fin de los ataques israelíes contra el Líbano, además de seguir respetando la infraestructura del país, de forma que no sea objetivo de bombardeos en el futuro.