Gobierno peruano anuncia teletrabajo y clases virtuales durante racionamiento de gas

En una rueda de prensa, Miralles declaró que se dispondrá "el teletrabajo en el sector público en Lima y Callao durante el periodo de contingencia" y que también se promoverá que las empresas del sector privado adopten esta modalidad durante el periodo de emergencia estimado en 14 días.

Esta semana, el gobierno peruano anunció un periodo de racionamiento de gas natural, de 14 días, a raíz de la fuga y deflagración de este recurso en uno de los ductos que transporta el gas extraído del yacimiento de Camisea, ubicado en la sureña región de Cusco.

Remarcó que la medida prioriza el abastecimiento de más de 2 millones de hogares que dependen de este recurso para su vida diaria.

La primera ministra agregó que también se dispondrá clases en modalidad remoto en todos los niveles educativos de Lima y Callao, por una semana, y que esta medida será para colegios, institutos y universidades privadas.

Miralles informó que, a raíz de esta crisis, se incrementará el vale del Fondo de Inclusión Social Energético (FISE) para la compra del balón de gas de 10 kilos, que significa un descuento en el valor total del balón para las familias pobres y comedores populares dirigidos a zonas de extrema pobreza.

"El vale va a pasar de 20 a 30 soles (5,8 a 8,7 dólares), en un periodo de 30 días. La medida va a beneficiar a más de 1.3 millones de hogares", afirmó la jefa del gabinete.

De igual forma, Miralles anunció que el ministerio de Energía y Minas va a autorizar la liberación de las reservas de combustibles y flexibilización de las mezclas de combustibles con biocombustibles y otras exigencias de la producción de hidrocarburos para ampliar la disponibilidad en el mercado.

En el caso de la racionalización del gas natural "va a asegurar el suministro de actividades esenciales como salud, industria alimentaria, servicios básicos, telecomunicaciones, transporte y logística, sistema financiero, continuidad del proceso electoral, seguridad y orden interno", indicó la titular del Consejo de Ministros.

Miralles añadió que el Estado también contempla una compensación para los taxistas, que tiene vehículos convertidos a gas natural y que no pueden abastecerse por el racionamiento, con el pago mínimo mensual de su deuda durante el periodo de contingencia.

De la misma forma, los órganos reguladores van a intensificar el control en las estaciones de servicio para evitar la especulación y el acaparamiento de combustible.

Este sábado, el presidente del gobierno transitorio, José María Balcázar, y varios ministros viajarán al distrito de Megantoni, en Cusco, para supervisar las labores de reparación del ducto afectado y el restablecimiento del transporte de gas natural hacia el resto del país.

Dado que el lugar del incidente está en pleno bosque amazónico, la única vía posible de arribo es la aérea, mediante helicópteros, lo cual ha complicado la pronta atención a la emergencia por parte de la empresa Transportadora de Gas del Perú (TGP) y ha forzado al gobierno a establecer un periodo de racionamiento de 14 días.