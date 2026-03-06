Grecia traslada misiles antiaéreos y cazas más al norte para apoyar la defensa de Bulgaria

"Una batería Patriot se trasladará en las próximas horas a una zona adecuada en el norte del territorio griego para la cobertura antibalística de gran parte del territorio búlgaro", señaló este viernes el ministro de Defensa griego, Nikos Dendias.

En un comunicado, el ministro agregó que dos cazas F-16 se reubicarán en un aeropuerto militar en el norte de Grecia, con la misión exclusiva de "proporcionar cobertura adicional a Bulgaria".

Además, dos oficiales de la Fuerza Aérea griega se trasladarán al Centro de Operaciones de las Fuerzas Armadas de Bulgaria, en Sofía, "para lograr una coordinación eficaz", dijo Dendias.

Según el ministro conservador, el apoyo a Bulgaria, un país miembro de la OTAN y de la Unión Europea, no afecta "en lo más mínimo" la capacidad de las Fuerzas Armadas griegas de proporcionar protección al territorio heleno.

El pasado martes, el Gobierno griego decidió trasladar e instalar otro sistema Patriot en la isla de Cárpatos, en el extremo sureste del Mediterráneo oriental, en el marco de un "fortalecimiento preventivo" de su defensa aérea.

Esta medida se produjo un día después del ataque con drones iraní contra una base británica en Chipre.

Grecia ya ha enviado cuatro cazas F-16 para reforzar la seguridad aérea de Chipre, el país de la UE más cercano al actual conflicto en Oriente Medio.

Además, el pasado miércoles llegaron a Chipre las fragatas griegas 'Psara' y 'Kimón', equipadas con misiles antiaéreos del tipo Aster-30 y con sistemas anti-drones C-UAS.