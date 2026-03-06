Indagan chat universitario de Florida ligado al Partido Republicano por insultos racistas

En un comunicado, la presidenta de la universidad, Jeanette Núñez, dijo que el Departamento de Policía de la institución educativa comenzó las pesquisas en coordinación con las autoridades locales, estatales y federales, y sostuvo que se toman las acusaciones "muy en serio".

"FIU no tolera ni tolerará la violencia, el odio, la discriminación, el acoso, el racismo ni el antisemitismo. Esto no es lo que somos. Esto no es lo que FIU representa", expresó Núñez, ex vicegobernadora de Florida.

Las declaraciones Núñez trascienden después de que el diario Miami Herald, que tuvo acceso al chat, revelara algunas de las conversaciones contenidas en él.

Según el citado medio, los integrantes del chat empleaban habitualmente términos racistas, se referían a las mujeres con términos ofensivos, insultaban de forma sistemática a los homosexuales y a los judíos, y reflexionaban sobre las políticas de Adolf Hitler.

El secretario del Partido Republicano en el condado de Miami-Dade, Abel Carvajal, fue el fundador del chat y participó en algunas de esas conversaciones.

Unite al canal de ABC en WhatsApp

La rama del partido en Florida indicó en un comunicado que está llevando a cabo "una revisión interna de esta situación", y tachó de "repugnantes" los comentarios.

"El Partido Republicano de Florida se opone constantemente al racismo, el antisemitismo y la intolerancia en todas sus odiosas formas de expresión", señaló.

La formación experimentó un incidente similar el pasado octubre, cuando salieron a la luz miles de mensajes racistas y homófobos de republicanos electos y líderes locales del partido en Nueva York, Vermont, Arizona y Kansas, un episodio que acabó con la renuncia o la destitución de varios de los implicados.