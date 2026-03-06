India recibe cargamentos de crudo ruso mientras crece el temor a retrasos desde el Golfo

"El petrolero Matari se encuentra actualmente descargando crudo ruso tipo Urals en el puerto de Vadinar, mientras que el Odune está en el puerto de Paradip a la espera de iniciar la descarga", señaló a EFE el jefe de análisis para Asia-Pacífico de la consultora, Ivan Mathews.

Esta actividad en los puertos indios coincide con las disrupciones del tránsito en el estrecho de Ormuz, una arteria por la que circula el 20 % del petróleo global.

Aunque Irán negó el jueves haber cerrado el paso, las amenazas de su Guardia Revolucionaria contra buques vinculados a EE. UU. e Israel han dejado millones de barriles bloqueados en la región.

La llegada de estos cargamentos se produce tras la exención temporal emitida el jueves por la Oficina de Control de Activos Extranjeros (OFAC) de EE. UU. El secretario del Tesoro, Scott Bessent, informó de que Nueva Delhi tendrá hasta el 4 de abril para recibir petróleo ruso que ya estuviera en tránsito antes del 5 de marzo.

Esta licencia busca evitar un choque directo con la India, uno de los mayores compradores de crudo de Moscú, a quien la Administración Trump ha presionado con aranceles y sanciones desde la invasión de Ucrania.

"Dado que Estados Unidos y la India aún no han cerrado un acuerdo comercial formal, es probable que Nueva Delhi permita a sus refinerías aprovechar esta ventana de 30 días", añadió Mathews.

La India importa el 90 % del petróleo que consume. Solo en febrero, recibió 2,8 millones de barriles diarios de Oriente Medio (el 53 % de sus compras totales), una ruta bajo máxima alerta por el conflicto regional.

Como alternativa, entre el 1 y el 5 de marzo, los registros de Vortexa indican que la India descargó 5,94 millones de barriles de crudo ruso (unos 1,2 millones diarios), mientras los analistas prevén que, bajo la actual exención, las importaciones desde Rusia superen el millón de barriles diarios registrado a principios de año.

Por su parte, el ministro de Comercio e Industria indio, Piyush Goyal, indicó este viernes que el Gobierno mantiene "contactos diarios" con navieras y exportadores para monitorizar las posibles interrupciones comerciales.