Israel bombardea este viernes más de 400 objetivos en Irán

En uno de estos ataques grabado en vídeo, la fuerza aérea bombardeó un camión que, según el Ejército, cargaba un sistema de defensa aérea en la zona de Shahroud, centro del país.

Horas antes, Israel había bombardeado tanto Teherán como Isfahan, y ordenado a quienes estuvieran en la zona industrial de Qom, al sur de la capital, que se fueran antes de la llegada de ataques.

También hoy viernes, unos 50 aviones de combate israelíes atacaron y destrozaron el búnker militar subterráneo del asesinado líder del régimen iraní, ayatolá Ali Jameneí.

Jameneí murió el sábado 28, junto a parte de la cúpula militar iraní y otros cientos de personas, en cifras que han ido en aumento a medida que continúan los bombardeos de Washington e Israel y que ya superan el millar de fallecidos.

Teherán ha respondido con ataques a Israel -con diez muertos- y varias bases militares y embajadas estadounidenses en los países de la región, entre ellos Kuwait y Arabia Saudí.

Por su parte, Israel continúa bombardeando el Líbano, tras un primer ataque sin heridos del grupo chií libanés Hizbulá contra el norte israelí el pasado lunes.

Los ataques israelíes contra el Líbano han causado más de 200 muertos en este país y miles de desplazados.