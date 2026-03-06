Israel: Jameneí iba a "dirigir la lucha contra Israel" desde el búnker "secreto" atacado

En una comparecencia por vídeo, Defrin indicó que se trataba de "la sede principal de la cúpula del régimen en Teherán" y que comandantes iraníes siguieron usándolo tras la muerte de Jameneí porque "creían que era un lugar protegido e impenetrable".

"Se equivocaron. Temprano por la mañana, lo atacamos con un potente ataque. 50 aviones de combate atacaron el complejo de forma coordinada e integrada con más de 100 municiones", dijo el portavoz, que añadió que aún se están examinando "los resultados del ataque".

En su comparecencia, el Ejército mostró una simulación por ordenador del lugar atacado, en la que se lee que el búnker "se extiende a lo largo de calles enteras en el corazón de Teherán e incluye numerosos puntos de acceso y salas" para que los líderes de la República Islámica "se reúnan y avancen en la guerra contra Israel".

"Fue eliminado antes de que pudiera usarlo", dijo Defrin sobre Jameneí, y añadió que la destrucción del búnker "supone otro duro golpe a la capacidad del régimen para mantener su actividad".