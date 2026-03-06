Japón confirma la presencia de dos nacionales detenidos en Irán y dice que están a salvo

El ministro de Exteriores japonés, Toshimitsu Motegi, confirmó la situación de los dos nacionales durante una sesión parlamentaria, en declaraciones recogidas por la cadena de televisión pública NHK.

"El Gobierno insta firmemente a su pronta liberación y brindará todo el apoyo posible", aseguró Motegi, detallando que ha pedido al embajador iraní en Tokio su colaboración para asegurar su protección.

Aunque las identidades de los dos detenidos no han sido confirmadas por las autoridades, los medios japoneses creen que uno de ellos podría ser el redactor jefe de NHK en Teherán, que aparentemente fue detenido el 20 de enero.

Motegi explicó que las autoridades japonesas han estado en contacto con ambos detenidos desde el 28 de febrero, cuando comenzó el conflicto, y confirmó que los dos se encuentran a salvo.

El Ejército de Israel anunció este viernes haber empezado una nueva oleada de ataques "a gran escala" contra Teherán, la capital iraní, en el séptimo día de la guerra, que ya se ha cobrado 1.230 vidas en Irán, según la agencia pública Fundación de los Mártires y Asuntos de los Veteranos del país.

La república islámica ha respondido con bombardeos sobre Israel, provocando 10 muertes, y contra países aliados de Estados Unidos en el golfo Pérsico y sus legaciones estadounidenses, como consulados, embajadas y bases militares.