Kast dice que no es incompatible llevarse bien con China y EE.UU. antes de viajar a Miami

"Nosotros en Chile lo que buscamos es tener las mejores relaciones con todos los países (...) Queremos honrar y respetar las relaciones comerciales que tenemos con China y también queremos respetar la relación que tenemos con Estados Unidos y con el resto del mundo", indicó el ultraderechista en declaraciones a los periodistas, en el aeropuerto de Santiago.

China es el principal socio comercial de Chile -el mayor productor de cobre del mundo- y Estados Unidos, su mayor inversionista extranjero.

El viaje de Kast tiene lugar a menos de una semana de su toma de posesión, en pleno quiebre de las relaciones con el Gobierno saliente del progresista Gabriel Boric y en medio de un conflicto diplomático con Estados Unidos por un proyecto en etapa muy inicial para construir un cable submarino de fibra óptica entre Chile y Hong Kong.

Washington canceló el visado a finales de febrero a tres funcionarios de Boric vinculados al proyecto y les acusó de "socavar la seguridad regional".

Kast, que se convertirá el 11 de marzo en el primer presidente de extrema derecha en llegar al poder desde el retorno a la democracia en Chile, puso como ejemplo las buenas relaciones que tiene Australia con ambas potencias, que se encuentran en plena puja por la hegemonía global.

"No veo cuál es la preocupación (...) Nosotros tomaremos todas las medidas que correspondan para resguardar nuestra soberanía, nuestra seguridad y nuestras relaciones comerciales", insistió el exdiputado ultracatólico, que evitó decir si su Gobierno seguirá adelante con el cable chino y declaró que primero tiene que "revisar todos los antecedentes" del proyecto.

Kast, que acusó a Boric de esconderle información sobre el cable chino, llegará a Miami el viernes y se reunirá ese mismo día con el presidente del Partido Republicano de Estados Unidos, Kevin Cooper, según informó este jueves su equipo.

Posteriormente, participará en la recepción de bienvenida de la cumbre 'Escudo de las Américas', cuyo objetivo es "promover la libertad, la seguridad y la prosperidad en la región", tal y como explicó este jueves en una rueda de prensa la portavoz de la Casa Blanca, Karoline Leavitt.

Todos los participantes son aliados ideológicos de Trump: el argentino Javier Milei, el boliviano Rodrigo Paz, el costarricense Rodrigo Chaves, el dominicano Luis Abinader, el ecuatoriano Daniel Noboa, el salvadoreño Nayib Bukele, el hondureño Nasry Asfura, el panameño José Raúl Mulino, el paraguayo Santiago Peña y la primera ministra de Trinidad y Tobago, Kamla Persad-Bissessar.

Hasta el momento se desconoce si Kast mantendrá más reuniones bilaterales durante el encuentro, que se celebrará en medio de la crisis por la hegemonía mundial y con la ofensiva de Washington e Israel a Irán como telón de fondo.

Según medios locales, Kast viajará con su futuro canciller, Francisco Pérez Mackenna, hasta hace unos meses gerente de uno de los grupos más poderosos del país y ajeno al mundo diplomático.

En su estrategia de seguridad nacional, Trump apuesta por reforzar el liderazgo estadounidense en el continente americano, en lo que supone una actualización de la llamada Doctrina Monroe, el principio de política exterior proclamado en 1823 bajo el lema "América para los americanos".