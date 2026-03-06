Kenia se enfrenta a una escasez de vacunas contra el rotavirus por falta de suministro

"La Alianza para las Vacunas, Gavi, notificó a Kenia que el fabricante, Bharat Biotech, está experimentando retrasos en la producción debido a las mejoras en las instalaciones, lo que afectará las entregas de vacunas en 2026-2027", publicó la cartera ministerial en su cuenta de la red social X.

El Gobierno keniano detalló que el pasado martes sólo se contaba en el país con 4.000 dosis, una cantidad que supone menos de un mes de las existencias de esta vacuna, que protege a los niños de la causa más común de diarrea en menores de cinco años en todo el mundo.

Además, un envío previsto para enero de este año se retrasó, y la próxima llegada de vacunas está prevista para finales de abril próximo.

El Ministerio de Sanidad "está trabajando en estrecha colaboración con UNICEF y sus socios para agilizar los envíos, redistribuir las dosis disponibles de forma equitativa entre los condados y supervisar de cerca los niveles de existencias para minimizar la interrupción del servicio".

Las autoridades también pidieron a los padres y cuidadores que asistan a las citas de vacunación rutinarias y que fortalezcan las medidas de prevención contra la diarrea, incluido el lavado de manos con jabón, el tratamiento seguro del agua, la manipulación adecuada de alimentos y el mantenimiento de entornos domésticos limpios.

Por último, el Ministerio de Sanidad afirmó que colabora con sus socios internacionales para restablecer el suministro de esta vacuna y continuar con su administración regular.

El rotavirus tiene una tasa de mortalidad de aproximadamente el 2,5 % entre los niños de países de bajos ingresos que acuden a centros de salud, una proporción que puede ser mayor en zonas con acceso limitado a atención médica, según la Organización Mundial de la Salud (OMS).

Por eso, la OMS recomienda incluir las vacunas contra el rotavirus en todos los programas nacionales de inmunización, y considera que deben ser una prioridad en zonas con altas tasas de mortalidad asociada a gastroenteritis por rotavirus, como África subsahariana.