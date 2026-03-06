Kiev denuncia la retención en Hungría de siete empleados de un banco público ucraniano

“Hoy en Budapest, las autoridades húngaras han tomado como rehenes a siete ciudadanos ucranianos”, dijo en sus redes sociales Sibiga, que explicó que los ucranianos en cuestión se dirigían a Ucrania procedentes de Austria en dos vehículos con dinero en efectivo, una tarea que, según dijo, forma parte de las relaciones habituales entre bancos públicos de estos dos países.

Sibiga también ha acusado a las autoridades húngaras de “robar” el dinero que trasladaban estos ciudadanos ucranianos.

Oschadbank, el banco público ucraniano para el que trabajan las personas retenidas, también ha informado de los hechos en un comunicado.

Tanto Sibiga como el banco han exigido la liberación de los empleados y que se aclaren los hechos.

Este incidente se produce en plena escalada de tensión entre Ucrania y Budapest. Hungría bloquea en la UE la emisión de deuda necesaria para empezar a financiar el crédito de 90.000 millones de euros acordado por los Veintisiete en diciembre para Ucrania.

Budapest dice que no dará luz verde a esa emisión de deuda hasta que Ucrania restablezca el tránsito por su territorio de petróleo ruso hacia Hungría por el oleoducto Druzhba, parado desde que Rusia alcanzara una de sus infraestructuras en Ucrania el pasado 27 de enero.