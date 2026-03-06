La actividad de la construcción en Argentina no mostró variaciones en enero

Según un informe del Instituto Nacional de Estadística y Censos (Indec), la actividad de la construcción registró en el primer mes de 2026 un ascenso del 1,2 % en comparación con igual mes de 2025, lo que implicó una mejora por segundo mes consecutivo.

Los puestos de trabajo en el segmento de la construcción crecieron un 3,3 % interanual en diciembre último, hasta los 380.880.

La superficie a construir autorizada por los permisos de edificación otorgados para la ejecución de obras privadas registró en diciembre una subida del 7,7 % con respecto al mismo mes del 2025.

De acuerdo con un informe del Grupo Construya, que reúne a empresas productoras y comercializadoras de materiales para la construcción, las ventas de estos productos registraron en enero una caída del 11,6 % con respecto a diciembre último y un retroceso del 1,1 % en términos interanuales.

"La caída mensual de enero refleja un ajuste tras el cierre de año, en un contexto donde la actividad real de obra aún muestra cautela. El comportamiento de febrero y marzo será clave para poder evaluar de forma más precisa la dinámica sectorial en el año", indicó Construya en un informe.

Unite al canal de ABC en WhatsApp

En 2025, la actividad de la construcción acumuló un alza del 6,3 %, desde un desplome del 27,4 % en 2024.