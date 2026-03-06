"La batalla continúa", dice Arévalo tras revés en la elección de magistrado en Guatemala

"Hay quienes eligen sumarse a este esfuerzo, luchando hasta el último momento por responder al clamor del pueblo; otros eligen darle la espalda", declaró a través de sus cuentas oficiales el mandatario, tras la reelección en la noche del jueves en el Legisltivo de Roberto Molina Barreto - vinculado a sectores tradicionales y cuestionado por resoluciones judiciales—.

Esta votación, que mantiene en el alto tribunal del país centroamericano a Molina Barreto, supone una oportunidad desperdiciada para sanear el sistema judicial y un duro revés para la agenda reformista del Ejecutivo, según expertos.

En declaraciones a EFE, Manfredo Marroquín, director ejecutivo de Acción Ciudadana, capítulo guatemalteco de Transparencia Internacional, calificó la escogencia como una "derrota para el Gobierno".

Según el experto, la administración de Arévalo no logró operar con la "audacia" necesaria ni con el tiempo suficiente para contrarrestar las redes de influencia política.

"El pacto de corruptos le ganó la partida", sentenció Marroquín, añadiendo que la operación política y diplomática del oficialismo "falló" en un momento crítico.

Unite al canal de ABC en WhatsApp

El panorama para los próximos cinco años se perfila sombrío para la lucha anticorrupción, según el director ejecutivo de Acción Ciudadana, quien advirtió que la continuidad de estos funcionarios en el sistema de justicia actúa como un "ancla" que frena el desarrollo nacional y ahuyenta la inversión extranjera al no existir certeza jurídica.

Ante este escenario, Arévalo de León anunció que en los próximos días designará a los magistrados que corresponden al Ejecutivo en el Consejo de Ministros.

Con este último nombramiento se completará la integración de la Corte de Constitucionalidad para el período 2026-2031, después de que ya oficializaran sus designaciones el Colegio de Abogados y Notarios de Guatemala, la Universidad de San Carlos (pública) y la Corte Suprema de Justicia, a los que se sumó la elección realizada el jueves por el Congreso.