La Bolsa de Buenos Aires cierra con una suba del 2,15 %

En tanto, el índice general S&P BYMA finalizó con un retroceso del 2,34 %, hasta los 108.309.204.15 puntos.

Entre las líderes, las acciones que más subieron fueron las de Ternium Argentina (+7,55 %), ALUAR (+6,44 %) e YPF (+5,75 %).

Por el contrario, cerraron en negativo las acciones de Banco Macro (-2,25 %), Sociedad Comercial del Plata (-1,61 %) y Grupo Financiero Galicia (-1,35 %).

En el mercado de bonos, los títulos soberanos argentinos en dólares registraron una baja promedio de 0,7 %, en tanto el índice de riesgo de Argentina subió a los 575 puntos básicos.

En el mercado de divisas, el dólar estadounidense subió 10 pesos, a 1.435 pesos para la venta al público en el estatal Banco Nación, en tanto que en la plaza oficial mayorista subió a 1.416 pesos por unidad.

Unite al canal de ABC en WhatsApp

En el mercado informal de divisas, el tipo de cambio paralelo o 'blue' subió a 1.415 pesos para la venta.

El dólar 'contado con liquidación' (CCL, que consiste en comprar localmente con pesos argentinos acciones o bonos y venderlos en dólares en Wall Street) ascendió 0,8 %, a 1.479,10 pesos por unidad.

En tanto, el 'dólar bolsa' o 'dólar MEP' (que se consigue comprando activos que cotizan a la vez en pesos y en dólares, se pagan en pesos al adquirirlos y se venden en dólares en el mercado bursátil argentino) avanzó 0,3 %, a 1.437,53 pesos por unidad.