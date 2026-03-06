La Bolsa española pierde un 0,99 % pendiente de la tensión creciente en Oriente Medio

El índice español de referencia, el IBEX 35, retrocedió 170,8 puntos hasta cerrar en 17.074,4. De esta manera despide su peor semana desde marzo de 2022, en plena guerra de Ucrania, al caer más de un 7 % en las últimas jornadas bursátiles.

En el año, acumula ya unas pérdidas del 1,35 %, cuando registraba ganancias anuales superiores al 6 % el viernes pasado, la víspera de que Israel y EE.UU. comenzaran a atacar a Irán.

De los grandes valores, el gigante textil Inditex perdió hoy el 2,15 %; Banco Santander, el 1,23 %; el grupo financiero BBVA, el 0,97 %; y la eléctrica Iberdrola, el 0,44 %.

Por el contrario, la petrolera Repsol se revalorizó el 2,67 % al calor de la subida del crudo, y Telefónica subió el 2,89 %.

En una nueva sesión volátil en los mercados, la Bolsa española empezó la jornada con avances de medio punto porcentual, pero en las primeras horas de negociación giró a la baja para incrementar los retrocesos hasta el cierre.