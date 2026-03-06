La Comisión Europea dice que las amenazas de Zelenski a Orbán "no son aceptables"

"Específicamente sobre los comentarios del presidente Zelenski, somos muy claros desde la Comisión Europea con que este tipo de lenguaje no es aceptable, no debe haber amenazas contra los Estados miembros", expresó en una rueda de prensa el portavoz del Ejecutivo comunitario Olof Gill.

En una reunión pública con su Gobierno, Zelenski dijo que le daría "la dirección de esa persona", en referencia a Orbán, a las fuerzas armadas ucranianas para que "le llamen y que hablen con él en su idioma" si sigue bloqueando el préstamo de 90.000 millones para Kiev que la UE no puede sacar adelante por el veto que está ejerciendo Budapest.

Orbán ha dejado claro que bloqueará la aprobación de la emisión de la deuda necesaria para financiar el crédito a Ucrania hasta que Kiev restablezca el tránsito de gas ruso hacia Hungría a través del oleoducto Druzhba.

En este contexto, el portavoz comunitario ha reconocido una "escalada en la retórica" entre ambas partes, con las que está en "discusiones activas" con el objetivo de "calmar" la situación y caminar hacia los objetivos "comunes" que son ejercer "presión" sobre Rusia para que detenga su agresión sobre Ucrania, sacar adelante el préstamo a Kiev y garantizar el suministro energético a los Estados miembros.

"La escalada en la retórica por todos los lados ni es útil ni conduce a conseguir los objetivos que hemos mencionado", expresó Gill.

Por otra parte, el portavoz comunitario confirmó de que la institución ha recibido una petición del primer ministro eslovaco, Robert Fico, para reunirse con la presidenta de la Comisión Europea, Ursula von der Leyen, la próxima semana, aunque no ha concretado cuándo tendrá lugar el encuentro.

Precisamente Fico acusó este viernes a Zelenski, de "grave chantaje" por sus amenazas sobre Orbán, con las que el presidente ucraniano, dijo, ha "cruzado todas las líneas rojas".