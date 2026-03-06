La Fiscalía confirma su petición de 10,5 años de prisión para Rafa Mir por agresión sexual

La petición, que había sido avanzada este jueves por varios medios locales, ha sido confirmada este viernes por el Ministerio Público.

El delantero, que actualmente milita en el Elche cedido por el Sevilla, fue detenido en septiembre de 2024 -cuando era jugador del Valencia- junto con un amigo, el también futbolista Pablo Jara, tras la denuncia presentada por una mujer a la que conocieron en una discoteca y que fue a la vivienda de Mir junto con una amiga.

El pasado mes de octubre de 2025 la titular de la plaza número 8 del Juzgado de Instrucción de Llíria decidió procesar a Mir y a Jara por sendos delitos de agresión sexual, en el caso del primero con acceso carnal y empleo de violencia.

En su escrito de acusación, del cual ha informado la Fiscalía este viernes, el Ministerio Público reclama para Mir 9 años de prisión por el delito de agresión sexual y 18 meses por el de lesiones, además de la prohibición de aproximarse o comunicarse con la víctima durante diez años, así como la inhabilitación para profesión u oficio que implique contacto con menores y libertad vigilada durante los siete años posteriores al cumplimiento de la pena privativa de libertad.

Para el segundo acusado, Pablo Jara, el fiscal pide 4 años por agresión sexual y una multa de 1.350 euros.

En lo relativo a la responsabilidad civil, el fiscal reclama a Mir que se haga cargo de una indemnización de 74.000 euros, y a Jara de 6.280.