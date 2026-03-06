La Mustang de Cobain, rarezas de Dylan y hasta el primer Playboy, a subasta en Nueva York

Con un valor potencial de hasta 5 millones de dólares, la Mustang, "más que un instrumento, es un emblema y el testigo tangible de la irrupción del 'grunge' en la cultura popular de principios de la década de 1990", explicó a EFE Amelia Walker, especialista de la casa de subastas.

Apodada 'Lake Placid Blue', Cobain la eligió por su azul metálico brillante, característico de las Fender de los años 60, aunque cuando la compró ya había adquirido un matiz verdoso acompañado de marcas y rasguños de todo tipo y, pese a ello, o precisamente por ello, el músico la convirtió en su compañera inseparable.

"Era la posesión más preciada de Kurt Cobain. No es fácil encontrar guitarras 'vintage', y menos una Mustang. Por eso es tan icónica. Se vendió anteriormente por 4,5 millones de dólares, y es un privilegio tenerla aquí. Ahora mismo es la segunda guitarra más cara jamás vendida en una subasta", señaló Walker.

La primera es la guitarra acústica Martin D-18E que utilizó el propio Kurt Cobain en el concierto 'MTV Unplugged en New York' y que en 2020 se adjudicó por 6 millones de dólares.

Otra pieza que no pasará desapercibida para los coleccionistas es la legendaria 'Black Strat' de David Gilmour, la Fender Stratocaster que el virtuoso guitarrista de Pink Floyd utilizó en la grabación 'The Dark Side of the Moon', 'Wish You Were Here' y 'The Wall'.

A lo largo de los años, la guitarra fue objeto de múltiples modificaciones, con cambios de mástil, ajustes en las pastillas y adaptaciones en la electrónica, sello de la marca Gilmour en su afán de encontrar matices que no existían en la Stratocaster original.

"Cada alteración forma parte de su historia. Aunque haya cambiado físicamente, sigue siendo la misma pieza que se utilizó para solos inolvidables como el de 'Comfortably Numb'", dijo Walker.

Esta guitarra ya alcanzó un precio de 3,9 millones de dólares en una subasta anterior y ahora podría sobrepasar los 4 ante el creciente interés de los coleccionistas por lo 'vintage', agregó la experta de la firma.

Procedentes de 'The Jim Irsay Collection', los lotes incluyen otros instrumentos históricos utilizados por Eric Clapton, Prince, Janis Joplin, Johnny Cash y Elton John, entre otros, y forman parte de una serie de cuatro subastas entre el 3 y el 17 de marzo que se acompaña de una exposición previa que abre hasta el próximo jueves.

En la colección está también el bombo de la batería que Ringo Starr utilizó en su debut televisivo en 'The Ed Sullivan Show', así como la Gretsch 6120 de John Lennon y la Gibson SG de George Harrison, muestras de la evolución sonora y estética de los 'Fab four' y protagonistas de las innovadoras sesiones de estudio de clásicos como 'Revolver' y 'Rubber Soul'.

El rock de los Rolling Stones también aparece en modo memorabilia, con autógrafos y fotografías de la época de 'Exile on Main St.' (1972), considerado por muchos su obra maestra por su fusión de rock, blues, gospel y country grabado con un estilo crudo que capturó la cúspide creativa de la banda.

Tampoco falta Bob Dylan con el póster original del Newport Folk Festival de 1965, en el que sorprendió al emplear una guitarra eléctrica por primera vez en un festival de folk, un gesto que desafió los cánones de la época y le granjeó tanto abucheos como aplausos.

Las ventas no se limitan a música, con una diversidad de objetos que incluyen desde el primer número de la revista Playboy hasta los guantes del boxeador Muhammad Ali, un guion de 'Scarface' anotado por Al Pacino o la capa de lentejuelas de James Brown, el padrino del Soul.