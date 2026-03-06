La OMI pide proteger a marineros y rebajar tensiones ante ataques en el estrecho de Ormuz

El secretario general de la OMI (organismo dependiente de la ONU), Arsenio Domínguez, expresó su "profunda preocupación por la seguridad y el bienestar de la gente de mar", después de que al menos dos marinos murieran tras el inicio el sábado de la guerra de Estados Unidos e Israel contra Irán.

En respuesta a los ataques de las dos potencias, Teherán bombardea posiciones estadounidenses en países del golfo Pérsico y el área del estrecho de Ormuz, bajo su control y por donde circula buena parte del comercio mundial y un 20 % del flujo del petróleo.

"Más allá del impacto económico de estos alarmantes ataques, se trata de una cuestión humanitaria. Ningún ataque contra gente de mar inocente está justificado", afirmó Domínguez.

El secretario general pidió a las partes "intensificar sus esfuerzos para calmar la situación lo antes posible, de modo que el transporte marítimo pueda volver a funcionar con normalidad".

Además, reiteró su llamamiento a las compañías navieras para que "actúen con la máxima precaución cuando operen en la región" y dijo que la OMI está "dispuesta a colaborar con todas las partes interesadas para garantizar la seguridad".

En los últimos días murieron al menos dos marineros y varios resultaron heridos en incidentes relacionados con ataques a buques en la región, entre ellos el Mkd Vyom, el Stena Imperative y el Skylight.

Un informe de la asociación de agentes de seguros Lloyd's Market Association (LMA) reveló el jueves que desde el domingo solo se han registrado unos 40 tránsitos de embarcaciones por Ormuz, de una media de cien diarios y 3.000 mensuales habitualmente.