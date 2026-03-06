La ONU nombra al diplomático de EE.UU. James Swan como nuevo jefe de su misión en la RDC

Swan asume el puesto en un momento en el que la diplomacia de Estados Unidos busca cambiar la situación del conflicto en el este del país, según publicaron este viernes medios locales.

Su tarea como responsable de la Monusco consistirá en supervisar la implementación de las diferentes resoluciones de la ONU en relación con el conflicto que vive la parte oriental de la República Democrática del Congo (RDC).

Del mismo modo, deberá observar la puesta en marcha del alto el fuego alcanzado en Doha entre el Gobierno congoleño y el grupo rebelde Movimiento 23 de Marzo (M23) -apoyado por la vecina Ruanda- en la ciudad de Uvira, en la provincia de Kivu del Sur (este).

Sin embargo, ambas partes se encuentran inmersas en combates en la vecina provincia de Kivu del Norte, lo que pone en duda la efectividad del acuerdo.

El nuevo jefe de la Monusco cuenta con una larga trayectoria en países africanos con complejas situaciones políticas y de seguridad, y desde marzo de 2025 también trabaja como representante de Guterres para Somalia y jefe de la Misión de Asistencia Transitoria de las Naciones Unidas para Somalia (MATNUSOM).

De 2019 a 2022, fue representante especial y jefe de la Misión de las Naciones Unidas en Somalia (UNAMSOM).

Previamente, Swan cuenta con una carrera diplomática de más treinta años, en la que se desempeñó como embajador estadounidense en la propia RDC (2013-2016), entre otros cometidos.

También fue embajador en Yibuti entre 2008 y 2011, subsecretario de Estado Adjunto para Asuntos Africanos de 2006 a 2008, y director de Análisis Africano en la Oficina de Inteligencia e Investigación del Departamento de Estado de 2005 a 2006.