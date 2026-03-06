La paz con Rusia sigue lejos pese al regreso de 500 ucranianos cautivos a su país

Un total de 500 soldados ucranianos y dos civiles regresaron a su país en el marco del intercambio llevado a cabo entre Ucrania y Rusia en dos rondas, los días 5 y 6 de marzo, lo que supuso un respiro para cientos de familias tras años de aislamiento total.

"Muchos de ellos se encuentran en un estado psicológico complicado. Algunos tienen un peso muy por debajo del normal", declaró el defensor del pueblo de Ucrania, Dmytro Lubinets entre emotivas escenas en las que los liberados llamaban a sus familias por primera vez en años.

"Nunca volveré a abandonaros, ni por un minuto. Lo he soportado todo por vosotros y no he dejado que me doblegaran", dijo un antiguo cautivo a su familia en un vídeo de la llamada publicado por el Defensor del Pueblo.

Según Lubinets, alrededor del 95 % de los cautivos ucranianos afirman haber sufrido abusos físicos y psicológicos durante su cautiverio en Rusia.

Todos ellos se someterán ahora a un largo proceso de rehabilitación y tienen derecho a no continuar con el servicio militar.

Los liberados fueron recibidos por decenas de familias de otros soldados que siguen cautivos o desaparecidos.

Con sus fotografías en la mano, pidieron a los recién liberados cualquier información sobre sus seres queridos.

Los liberados son a menudo la única fuente de noticias sobre las personas cautivas, dijo a EFE Vladislav Chuguyenko, de 26 años, que regresó en agosto pasado después de pasar tres años y medio en poder de los rusos y cuyo hermano, Stanislav, sigue allí.

"Incluso después de meses de rehabilitación, muchos no pueden hablar con calma sobre su experiencia allí", dijo.

"Las conversaciones (entre Ucrania, Rusia y Estados Unidos) siguen en curso, y se prevé que se produzcan nuevos avances en las próximas semanas", comentó el viernes Steve Witkoff, enviado especial del presidente estadounidense, Donald Trump.

Sin embargo, el regreso de los prisioneros, el número 72 desde el inicio de la invasión rusa de Ucrania, no se considera en este país como una señal de progreso en los esfuerzos diplomáticos para poner fin a la guerra.

La reunión entre Ucrania, Rusia y Estados Unidos, inicialmente prevista para esta semana, se ha pospuesto debido a la campaña estadounidense e israelí contra Irán.

Trump ha aumentado la presión retórica sobre su homólogo ucraniano, Volodímir Zelenski, al señalar en una reciente entrevista con el medio 'POLITICO' que el mandatario de Ucrania tiene ahora "menos cartas".

Además, Trump argumentó que el presidente ruso, Vladímir Putin, está dispuesto a llegar a un acuerdo.

Sin embargo, el ministro ruso de Exteriores, Serguéi Lavrov, mostró el jueves la decepción de Rusia por el vacilante "espíritu de Anchorage", expresión que alude a los supuestos retrasos en la aplicación de los acuerdos no revelados entre Trump y Putin durante su reunión en Alaska en agosto de 2025.

Las posiciones de Ucrania y Rusia sobre cuestiones clave, en particular sobre el destino de la región oriental ucraniana del Donbás, se mantienen opuestas.

Mientras Moscú exige el control total de dicha región, que actualmente controla en un 88 % según datos del Instituto para el Estudio de la Guerra (ISW), un laboratorio de ideas de Washington, Ucrania no está dispuesta a ceder más territorios que los ya capturados por Rusia.

Es probable que Rusia no detenga su agresión si se le concede el Donbás, y Ucrania no va a ceder las zonas fuertemente fortificadas, cuya captura podría costarle a Rusia cientos de miles de soldados, reiteró Zelenski en una entrevista reciente.

Además, cualquier concesión territorial constituye algo profundamente impopular entre la mayoría de los ucranianos, que creen que es poco probable que estas detengan la agresión rusa.

"Cualquier acuerdo que conduzca a la pérdida de territorio será una traición a nuestros hijos, que dieron su vida para defender Ucrania", declaró a EFE Olena Marchenko, cuyo hijo murió en Mariúpol y cuyo otro hijo sigue luchando.

Los rusos no están logrando mucho en el campo de batalla, señaló, lo que les impulsa a "bombardear barrios enteros y matar a civiles y niños".

"Esto no es una guerra, es la destrucción del pueblo ucraniano", subrayó Marchenko, que mostró con esas palabras la creencia de muchos ucranianos según la cual la captura de Donbás no es el objetivo principal de Rusia.