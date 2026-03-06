La periodista colombiana Catalina Gómez Ángel gana el XIX Premio Julio Anguita Parrado

El premio, que se entrega cada año en Córdoba en memoria del periodista cordobés fallecido en Irak en 2003, reconoce a profesionales que encarnan los valores de rigor, valentía y compromiso con el servicio público que definieron la trayectoria de Julio Anguita Parrado.

En un comunicado, el jurado ha destacado la gran capacidad de Catalina Gómez para contar los grandes problemas del mundo a través de historias aparentemente pequeñas y humanas.

Desde 2011 reside en Teherán, un enclave estratégico y a la vez extremadamente complejo, desde el que ha documentado transformaciones políticas, crisis sociales y conflictos armados de enorme relevancia global.

"Con rigor, perseverancia y compañerismo, Catalina Gómez sabe contar lo que ve desde la mirada más honesta, en un momento en el que es más necesaria que nunca esa implicación con el periodismo comprometido y veraz", según la nota.

La galardonada, nacida en Pereira (Colombia), está considerada una de las voces más respetadas del periodismo en español en Oriente Medio y Europa del Este. Con más de dos décadas de experiencia, su trabajo la ha llevado a cubrir la guerra en Siria, el asedio de Mosul en Irak, la caída de Kabul ante los talibanes y la invasión rusa de Ucrania.

Unite al canal de ABC en WhatsApp

En todos estos escenarios ha mantenido una presencia constante, incluso en condiciones de riesgo extremo y en 2023 sobrevivió a un ataque con misiles rusos en Kramatorsk, un episodio que no la apartó del terreno, sino que reforzó su determinación de seguir informando. Esa resiliencia y sentido del deber evocan el espíritu que inspira este premio, señala la nota.

Una parte esencial de su labor ha sido la mirada que dirige hacia las mujeres en contextos de guerra y represión y en los últimos años ha documentado la lucha de las mujeres iraníes por sus derechos, tanto en sus textos para 'La Vanguardia' como en sus análisis para RTVE y en su pódcast 'Irán: a ras de tierra', publicado en Revista 5W.

Entre sus trabajos recientes destacan el documental 'Detrás de la guerra' (2025), centrado en la supervivencia civil en Ucrania; su cobertura de la crisis iraní para RTVE Play en enero de 2026; el podcast sobre la resistencia civil en Irán; una amplia colección de crónicas en 'La Vanguardia' que abordan desde la geopolítica hasta la vida cotidiana bajo regímenes autoritarios, y especial relevancia tuvo su análisis de 2025 sobre las jóvenes iraníes que desafían las normas de vestimenta en espacios públicos como los bazares de Isfahán.

En 2025 recibió el I Premio Internacional de Periodismo David Beriain, que destacó su “curiosidad, valentía y compromiso”. También ha sido distinguida por la Asociación de Periodistas de Bogotá (CPB) por sus coberturas en Siria e Irak.

Además, es autora de los libros 'Balas para todas' (2021), donde aborda las violencias específicas que enfrentan las mujeres periodistas en Oriente Medio y el Magreb, y 'Tras los muros' (2017), una crónica profunda sobre la vida política y social en la región.