La producción brasileña de vehículos cae un 8,9 % en el primer bimestre

En febrero, el número de automóviles, comerciales ligeros, camiones y autobuses fabricados se ubicó en 222.641 unidades, con un aumento del 24,9 % en relación a enero, pero una caída del 8,2 % frente al mismo mes del año pasado, de acuerdo con los datos de la Asociación Nacional de Fabricantes de Vehículos Automotores (Anfavea).

Según la patronal, pese a la reacción del mercado interno en febrero tras los malos resultados de enero, los fabricantes redujeron su producción para adecuarla a la fuerte caída de las exportaciones.

Brasil exportó en los dos primeros meses del año 59.366 vehículos, un número en un 28,0 % inferior al del mismo período de 2025. Tan solo en febrero, las ventas al exterior cayeron un 34 %, hasta 33.511 unidades.

"Lo que más nos preocupa es la fuerte retracción de las exportaciones a Argentina, mercado que nos ayudó mucho en los resultados positivos de 2025", admitió el presidente de Anfavea, Igor Calvet.

Brasil fabricó el año pasado 2,64 millones de vehículos, un número en un 3,5 % superior al de 2024, un crecimiento que se apoyó en parte por el salto del 32,1 % de las exportaciones, especialmente las dirigidas al país vecino.

Los embarques a Argentina, el principal destino de los automóviles brasileños, ya habían caído de 21.400 unidades en enero de 2025 a 15.600 en enero de este año, y en febrero se redujeron un 7,5 % más, hasta 14.400 unidades.

Esa reducción no llegó a ser compensada por el fuerte salto de las ventas a México, desde 2.200 unidades en enero hasta 9.100 en febrero (+318,8 %), ni por el avance en las dirigidas a Chile (de 1.600 a 2.200) y Uruguay (de 1.100 a 1.600).

Las exportaciones a Colombia permanecieron estables entre enero y febrero, en 2.100 unidades.

El mercado interno, por su parte, se mantiene estable. De acuerdo con Anfavea, en los dos primeros meses del año fueron vendidos en Brasil 355.699 nuevos vehículos, con una ligera reducción del 0,1 % con respecto al mismo período de 2025.

Tan solo en febrero se vendieron en Brasil 185.163 vehículos nuevos, con un aumento del 8,6 % con respecto a enero y del 0,1 % en comparación con el mismo mes del año pasado.