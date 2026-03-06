Líderes europeos piden diplomacia y coordinación militar ante la crisis en Oriente Medio

El primer ministro británico, Keir Starmer, mantuvo conversaciones telefónicas con el presidente francés, Emmanuel Macron; el canciller alemán, Friedrich Merz, y la jefa del Gobierno italiano, Giorgia Meloni, para evaluar la situación tras el inicio el sábado de la guerra de Estados Unidos e Israel contra Irán.

Los dirigentes condenaron "los ataques atroces de Irán", que respondió con bombardeos a posiciones estadounidenses en el golfo Pérsico, y Starmer informó sobre las "medidas defensivas" adoptadas por el Reino Unido para apoyar a sus socios en la región.

Los mandatarios celebraron que el presidente ucraniano, Volodímir Zelenski, ofreciera compartir la experiencia de su país en interceptación de drones con los países del Golfo y subrayaron la importancia de mantener el apoyo a Ucrania en la guerra con Rusia.

Starmer también informó a sus aliados de que este viernes partió de Omán el segundo vuelo chárter fletado por el Reino Unido para repatriar a los ciudadanos británicos que deseen salir de Oriente Medio, que se suma a los vuelos comerciales disponibles.