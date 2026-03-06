Llega a España el segundo avión militar con 240 evacuados por la guerra de Oriente Medio

Fuentes del Ministerio de Asuntos Exteriores confirmaron que el vuelo militar, procedente de Mascate, la capital omaní, aterrizó en la base aérea de Torrejón de Ardoz (Madrid) a las 20.45 horas (19.45 GMT).

La aeronave llegó a Omán hoy mismo desde Yibuti, tras modificar su ruta después de recoger al 57º contingente español del Destacamento Aéreo Táctico Orión, que participaba en la operación Atalanta de la Unión Europea de lucha contra la piratería.

Es la segunda aeronave enviada por las Fuerzas Armadas españolas a la zona desde que estalló el conflicto, tras la repatriación de otros 171 ciudadanos este jueves.

Las mismas fuentes de Exteriores explicaron que España ha facilitado otras operaciones de salida por carretera desde Israel (37 personas), Kuwait (35 españoles y 13 extranjeros), Palestina (9 personas) y Bahréin (2 personas).

Añadieron que 658 españoles llegarán en las próximas horas desde Emiratos Árabes Unidos en tres vuelos comerciales a Madrid y Barcelona.

Hasta el momento se ha producido la salida de alrededor de 4.000 españoles de países de la zona del conflicto, que comenzó el sábado pasado, cuando Israel y Estados Unidos atacaron Irán.

El objetivo sigue siendo, reitera Exteriores, "repatriar hasta el último ciudadano español que así lo desee".