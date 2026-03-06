Loewe se echa al mar en la semana parisina de 'prêt-à-porter'

Los grandes chaquetones inspirados en el mundo de la pesca de altura y del submarinismo, que parecían servir de salvavidas al poder inflarse, han sido piezas clave.

En un espacio en el que en época de Jonathan Anderson, el verdadero revolucionario de la casa, acostumbraba a desfilar Loewe, junto al castillo de Vincennes, se ha mostrado una colección compuesta de más de sesenta propuestas femeninas y masculinas, en las que en un gran número de 'looks' parecía planear la impronta del norirlandés.

Los directores creativos de la firma desde el pasado año son los norteamericanos Jack McCollough y Lázaro Hernández, que quieren ir más allá, pero sin romper con el legado del anterior director creativo. Como ejemplo, imaginan una mujer osada a la hora de mezclar prendas, y que no tiene reparo alguno en llevar un chaquetón de piel de pelo falso con un bolso Amazona 180 de ante auténtico.

Abrigos de diferentes anchos, aunque sobre todo de gran volumen; pantalones de pana gruesa, vestidos por doquier, algunos creados en un material que reproducía detalles de encaje, y la inmensa mayoría de formas asimétricas y diversos largos.

Entre los estilos, pensados para producciones editoriales por su mezcla de colores, motivos y materiales, el cuero tenía un lugar especial. No hay que olvidar que éste es la seña de identidad en el mundo de una casa que se fundó en Madrid y que en 2026 celebra sus 180 años.

El motivo Vichy también ha estado presente en el desfile de hoy. No solo decorando el exterior del espacio en el que ha tenido lugar el pase, sino también en tejidos que, cual 'brazos', salían de los abrigos.

Aunque no ha recibido las ovaciones que tuvo el primer desfile de McCollough y Hernández para Loewe del pasado mes de octubre, corrobora que el rumbo rompedor que impuso Anderson no parece tener vuelta atrás.

En el apartado cromático para el otoño-invierno 2026-27, colores vivos como el amarillo, que ya se vio en la primera colección de los responsables creativos de la casa; azul o verde fosforito, entre otros, han convivido con marrones y, por supuesto, negro.

Los bolsos son el accesorio estrella. El Amazona sin asa, también llamado Amazona 180, continúa, sobre todo en tamaño medio, en un pase en el que también se han visto el Flamenco, el Puzzle y una nueva creación, que acompañaba varios 'looks', igualmente de una asa.

El guiño al mar y a algunas de sus especies se anunciaba de algún modo también desde hacía días, junto a la invitación: en el interior de una caja amarilla, cada uno de los convidados recibió una pinza de langosta hinchable de cuero negro.

Coincidiendo con la semana parisina de la moda, se inaugura la segunda Casa Loewe en París estos días, en plena rue Saint-Honoré, próxima a la Madeleine. Una ciudad en la que la firma está presente desde 1989.