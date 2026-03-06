Mauricio considera acciones legales por el retraso en la entrega de Chagos por Reino Unido

"Estamos explorando la vía legal en el caso Chagos", declaró Ramgoolam al diario local Defi Media, al detallar que su Gobierno está en contacto con bufetes de abogados en busca de asesoría en el proceso.

Estas declaraciones publicadas el jueves llegan después de que el Gobierno británico negara este 25 de febrero haber puesto "en pausa" la ley aprobada el pasado año para el retorno del archipiélago al país insular africano, algo que le ha exigido varias veces el presidente estadounidense, Donald Trump.

Sin embargo, un portavoz del Foreign Office, citado por la agencia británica de noticias Press Association (PA), reconoció que el asunto se discute actualmente con Estados Unidos y que la decisión final se tomará teniendo en cuenta su opinión.

Trump ha calificado de "gran estupidez" la entrega de Chagos a Mauricio, y ha conminado al primer ministro británico, Keir Starmer, a revocar el acuerdo, firmado el pasado año, que garantiza la permanencia de la citada base militar conjunta en la isla Diego García.

Starmer confirmó el pasado mayo que rubricó el acuerdo sobre Chagos, anunciado en octubre de 2024, si bien la legislación para finalizar el pacto se encuentra aún en trámite en el Parlamento británico.

El acuerdo busca poner fin a una disputa iniciada con la independencia de esta nación africana en 1968.

La importancia de la isla de Diego García ha crecido ante la necesidad de EE.UU. de garantizar bases permanentes en el océano Índico.