Meloni mantiene sus críticas a la justicia al lamentar fallo sobre la 'familia del bosque'

"No es tarea de la justicia ni del Estado en general sustituir a los padres, decidir cómo deben ser educados los hijos, imponer un estilo de vida basado en estándares que son claramente ideológicos. Los hijos no son del Estado", ha considerado en Facebook.

Y ha agregado: "Los hijos son de las mamás y de los papás. Un Estado que pretenda sustituirlos ha olvidado sus límites. Una magistratura que pretenda sustituirlos ha olvidado sus límites".

Meloni ha comentado así la sentencia con la que un tribunal de menores ha separado este viernes a la 'familia del bosque', unos padres con tres hijos que vivían en una zona boscosa del país hasta que fueron acogidos en una institución de L'Aquila (centro).

El caso de esta familia suscitó una gran controversia en Italia el pasado noviembre, pero la última decisión del tribunal de separar a la madre de los niños, justificada en su supuesto carácter agresivo, ha indignado a la mandataria ultraderechista.

Las críticas de Meloni siguen a otras que ha dedicado a la justicia en las últimas semanas, sobre todo por sentencias que impiden algunos puntos de sus políticas contra la inmigración irregular.

Todo en plena campaña para el referéndum que los próximos días 22 y 23 de marzo someterá a votación a su polémica reforma de la Justicia, que implicaría un cambio constitucional.

La reforma separaría la carrera de jueces y fiscales, que actualmente pueden saltar de un cargo a otro en determinados casos, pero sobre todo cambiaría radicalmente el Consejo Superior de la Magistratura, el órgano de autogobierno de este poder.

Entre otras cosas, establecerá la elección de sus miembros por sorteo, con lo que se pretende acabar con las corrientes o facciones internas de una magistratura que Meloni ve "ideologizada".

"Mi pensamiento está con los niños y sus padres afectados por una absurda concatenación de decisiones de claro tenor ideológico", ha atacado la primera ministra al comentar el caso de esta familia.