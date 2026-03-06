Milán cae un 1,02 % por el encarecimiento del petróleo y la debilidad de los bancos

Por su parte, el índice general FTSE Italia All-Share cayó un 0,98 %, hasta los 46.667,43 enteros.

Durante la jornada cambiaron de manos unos 878 millones de acciones por un valor de unos 4.854 millones de euros (unos 5.632 millones de dólares).

En el parqué milanés, los inversores mantuvieron la cautela ante el del conflicto en Oriente Medio. Además, el precio del crudo alcanzó niveles no vistos desde abril de 2024, una situación que, si bien beneficia a las energéticas, aviva el temor a una inflación prolongada.

En el terreno de las pérdidas, la tecnológica Stmicroelectronics lideró las caídas con un retroceso del 5,06 %, seguida del sector bancario con Bper Banca (-3,80 %), Banca Popolare Sondrio (-3,26 %), Banca Monte Paschi Siena (-2,74 %) y la cementera Buzzi (-3,28 %).

Por el contrario, el sector de la defensa lideró las ganancias con el coloso Leonardo (3,39 %) y la constructora naval Ficantieri (2,59 %). Le siguieron la energética Eni (1,51 %), el grupo de juego Lottomatica (1,14 %) y la firma de moda de lujo Moncler (0,92 %).