Milei confirma su asistencia a la investidura de Kast como presidente de Chile

De acuerdo a la agenda oficial, Milei, que este viernes emprenderá una nueva visita a Estados Unidos, volará en la noche del martes desde Nueva York a Santiago de Chile.

El miércoles Milei asistirá a la ceremonia de traspaso de mando del progresista Gabriel Boric a Kast, que se realizará en el Congreso de Chile, en la ciudad de Valparaíso.

En la tarde del mismo miércoles Milei regresará a Argentina.

Dos días después de ser elegido como presidente en la segunda vuelta electoral celebrada el 14 de diciembre pasado, Kast viajó a Buenos Aires para reunirse con Milei, quien le felicitó por su triunfo.

En aquel encuentro en la Casa Rosada, sede del Ejecutivo argentino, Milei y Kast se comprometieron a dar un "renovado impulso" a la relación bilateral y a aunar posiciones en los asuntos regionales y globales.