Milei nombra nuevo jefe del cuerpo de abogados del Estado, clave en el caso YPF en EE.UU.

Milei nombró a Sebastián Amerio como procurador del Tesoro, máxima autoridad encargada de la defensa jurídica del Estado, "con el objetivo de fortalecer el volumen político y jurídico del organismo en una etapa clave para la defensa legal de esta administración", informó la Procuración en un comunicado.

Amerio reemplazará en el cargo a Santiago Castro Videla, quien estaba al frente de la Procuración desde enero de 2025.

La designación de Amerio se produce un día después de que Juan Bautista Mahiques prestara juramento como nuevo ministro de Justicia de Argentina.

Según el comunicado, la decisión de Milei "reconoce el trabajo" realizado por Amerio al frente de la Secretaría de Justicia, "desde donde impulsó una agenda de reformas estructurales orientadas a modernizar el sistema judicial y fortalecer la respuesta del Estado frente al delito".

Con la designación de Amerio, la Procuración tendrá una nueva estructura, que incluirá a tres subprocuradores, uno de los cuales será el propio Castro Videla.

En la nueva estructura se mantendrá como subprocurador Juan Ignacio Stampalija, quien ha tenido un rol destacado en la estrategia jurídica en litigios y arbitrajes internacionales, en particular en el multimillonario litigio por la nacionalización en 2012 de YPF entablado por la firma inglesa Burford Capital y la estadounidense Eton Park.