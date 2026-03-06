Milei viaja a EE.UU. para asistir a la cumbre convocada por Trump y a la 'Argentina Week'

Según informaron fuentes oficiales, el mandatario argentino y su comitiva partirán en la tarde de este viernes rumbo a Miami (Florida, Estados Unidos), donde tienen previsto llegar en horas de la noche.

Este sábado, Milei participará en Miami del encuentro de mandatarios americanos convocado por Trump, a la que también asistirán líderes de Bolivia, Costa Rica, República Dominicana, Ecuador, El Salvador, Honduras, Panamá, Paraguay y Trinidad y Tobago, y el presidente electo de Chile, José Antonio Kast.

El objetivo de esta reunión, bautizada como 'Escudo de las Américas', es "promover la libertad, la seguridad y la prosperidad en nuestra región", según indicó días atrás la portavoz de la Casa Blanca, Karoline Leavitt, durante una rueda de prensa.

De acuerdo a su agenda oficial, Milei participará de la cumbre y luego en el almuerzo de trabajo ofrecido por Trump.

Tras el encuentro de presidentes, Milei recibirá un premio en la Hispanic Prosperity Gala, un evento que reconoce el liderazgo de los latinoamericanos en los Estados Unidos, y a última hora de la tarde del sábado volará rumbo a Nueva York.

El domingo, Milei tiene previsto visitar el Ohel, la tumba del rabí de Lubavitch, sitio al que ya fue en julio y noviembre de 2023.

Emplazada dentro del cementerio de Montefiore, en el neoyorquino barrio de Queens, el Ohel es una estructura que protege la tumba del rabino Menachem Mendel Schneerson (1902-1994), conocido como el rebe de Lubavitch, y es un sitio de peregrinación para los judíos jasídicos (rama ultraortodoxa del judaísmo).

El lunes Milei disertará en la Yeshiva University, una universidad privada judía de Nueva York, y por la noche participará de la gala anual la lista J100 de The Algemeiner, que destaca las cien personalidades más influyentes de la comunidad judía o que dan apoyo a Israel.

Milei, que en los últimos años se ha acercado a la religión judía, considera a Israel y a los Estados Unidos como sus principales aliados en materia de política exterior.

Milei, que desde que asumió la Presidencia argentina a finales de 2023 ha viajado ya cerca de una quincena de veces a Estados Unidos, tiene previsto reunirse el martes en Nueva York con el director ejecutivo de la banca JPMorgan, Jamie Dimon.

Ese mismo día encabezará la apertura de la 'Argentina Week', un evento destinado a promover inversiones y generar contactos con fondos de inversión y empresarios interesados en sectores estratégicos de la economía argentina, como minería e hidrocarburos, entre otros.

El encuentro es organizado por la embajada argentina en los Estados Unidos, JPMorgan y el Bank of America.

Desde Estados Unidos, Milei viajará en la noche del martes a Chile para asistir el 11 de marzo a la ceremonia de investidura de José Antonio Kast, tras lo cual regresará a Buenos Aires.