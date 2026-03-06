Ministra de Comercio dice que Colombia mantiene la "disposición al diálogo" con Ecuador

Durante un encuentro con empresarios exportadores de productos colombianos a Ecuador, la ministra analizó distintas alternativas para apoyar a las empresas nacionales que exportan al país vecino mientras persiste la coyuntura bilateral.

"Colombia ha actuado con disposición permanente al diálogo y las medidas que hemos adoptado responden a un principio de reciprocidad orientado a evitar desventajas para nuestro aparato productivo", señaló Morales, citada en un comunicado de su cartera.

La ministra explicó que el Gobierno explora mecanismos que permitan encauzar la situación a través de canales diplomáticos y comerciales, entre ellos la posibilidad de contar con un mediador internacional que facilite la interlocución con el Ejecutivo ecuatoriano y ayude a abrir espacios de negociación.

La tensión comercial se intensificó después de que el presidente de Ecuador, Daniel Noboa, elevara al 50 % la denominada "tasa de seguridad" aplicada a las importaciones colombianas, medida que entró en vigor el pasado fin de semana y que amplía el gravamen inicial del 30 % impuesto en enero.

Ecuador justificó la decisión al argumentar que Colombia no ha tomado suficientes acciones para combatir el narcotráfico y la criminalidad en la frontera de 586 kilómetros que comparten ambos países.

En respuesta, el Gobierno del presidente Gustavo Petro impuso aranceles a decenas de productos ecuatorianos y adoptó otras restricciones comerciales, lo que ha derivado en una escalada de medidas entre ambos países.

Morales subrayó que, pese a las tensiones, la relación comercial entre Colombia y Ecuador refleja un alto nivel de integración económica, por lo que insistió en que las diferencias deben resolverse mediante el diálogo y los mecanismos institucionales previstos en el comercio regional.