Ministro descarta el riesgo de desabastecimiento de combustibles en Paraguay por la guerra

"De lo que estamos muy seguros es que no va a haber desabastecimiento", declaró Riquelme a la radio local 780 AM.

El funcionario indicó que la estatal Petróleos Paraguayos (Petropar) -que importa diésel, gasolina y gas licuado de petróleo- tiene reservas para abastecer el mercado interno, que se surte de las importaciones.

En todo caso, Riquelme admitió que todavía no están preparados para medir un posible impacto en los precios de los combustibles para los consumidores locales, al señalar que "los mercados son muy cambiantes en momentos de crisis".

"Es una noticia en desarrollo, así que estamos expectantes y estamos atentos de parte del Gobierno para saber cómo reaccionar", agregó.

Igualmente, destacó que las empresas privadas, principales importadoras de combustibles, mantienen "varios meses" de existencias ante posibles bajas del nivel del río Paraguay, por donde circula más del 80 % del comercio del país.

Paraguay importó en enero pasado 148,7 millones de dólares en combustibles y lubricantes, un 3,6 % menos que en el mismo periodo del año pasado, según el Banco Central de Paraguay (BCP).

Los precios del gas y del petróleo se han encarecido después de los ataques desde el pasado sábado a Irán, uno de los principales productores de crudo de la OPEP+ y que controla el estrecho de Ormuz, un punto clave del tráfico petrolero y del gas.