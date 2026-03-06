Ministro paraguayo dice que Sebastián Marset está "metido" en asesinato del fiscal Pecci

Pecci fue asesinado a tiros por sicarios el 10 de mayo de 2022 delante de su esposa en una playa de la isla de Barú, en el Caribe colombiano, donde la pareja pasaba la luna de miel.

Por este hecho, la Justicia colombiana condenó a siete personas como parte de la causa en ese país, que también derivó en detenciones en Venezuela y El Salvador.

"Yo tengo mi convicción particular de que Insfrán y Marset están metidos en el tema de Pecci", dijo Riera durante una entrevista con la emisora local Radio Ñandutí, en la que participó la periodista y viuda del asesinado fiscal, Claudia Aguilera.

"Todo indica que es así, porque fue un tema planificado, con una estructura grande", agregó el funcionario.

Riera señaló hoy que Pecci, que dijo fue un hombre "valiente y casi temerario", lideraba el equipo que investigaba a Marset e Insfran en el marco de la megacausa antidrogas 'Operación a Ultranza Py', la mayor en la historia del país.

En este sentido, indicó que el asesinato del fiscal trató de enviar "un mensaje" a los demás funcionarios que tomaban parte de este procedimiento, que según dijo continúa abierto.

Marset está prófugo desde el 29 de julio de 2023, cuando logró escapar de una operación de las autoridades bolivianas para su captura en la ciudad de Santa Cruz de la Sierra.

El uruguayo está acusado de liderar una red criminal internacional de tráfico de drogas y también es requerido por la Justicia de Bolivia, Uruguay, Brasil, la agencia antidrogas de Estados Unidos (DEA, por sus siglas en inglés), la Europol e Interpol.

Riera dijo este viernes tener información de que Marset se esconde en Bolivia, una afirmación que ya había hecho en octubre pasado.

Por su parte, Insfrán fue detenido en febrero de 2023 en Brasil, de donde llegó extraditado al país en mayo de ese año y permanece recluido en una cárcel de máxima seguridad de la localidad de Emboscada (centro).