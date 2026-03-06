Netanyahu: Tenemos determinación, iniciativa y astucia que el enemigo aún descubrirá

"En el ataque, se necesitan tres cosas: en primer lugar, determinación; en segundo lugar, iniciativa, y en tercer lugar, astucia", dijo en una visita a la ciudad del sur de Israel de Bersheeba, según un comunicado distribuido por su oficina.

"La tenemos en abundancia, como el enemigo ya ha descubierto. Y les digo, ciudadanos de Israel, que descubrirá aún más. Estamos en camino de completar todas nuestras misiones", añadió acto seguido.

Bersheeba sufrió el pasado lunes el impacto de un misil o de fragmentos del mismo, que dejaron según los servicios de emergencias 15 heridos por cortes con cristales, ninguno grave.

En la llamada guerra de los doce días de junio de 2025, Bersheeba, una localidad que alberga infraestructura militar, fue atacada varias veces. En ambas contiendas, la censura militar impide publicar los sitios de los impactos ni informar de los mismos si se producen en infraestructuras críticas o militares.

En su visita a la ciudad, Netanyahu recordó a los militares israelíes heridos este viernes en combates en el Líbano, donde según el Ejército se produjeron cinco heridos graves por un proyectil lanzado desde el país vecino.

Otros tres militares resultaron heridos leves, entre ellos un hijo del ministro ultranacionalista de Finanzas, Bezalel Smotrich.

"Quisiera expresar mis mejores deseos de una pronta y completa recuperación a nuestros heridos, incluyendo al hijo de nuestro amigo el ministro de Finanzas Bezalel Smotrich, y quiero que nuestros soldados y heridos sepan que toda la nación los apoya", dijo el primer ministro al respecto.