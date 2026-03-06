Nominados iberoamericanos a los Oscar se reúnen en el encuentro de EGEDA para seguir y celebrar los Premios Oscar

De entre las producciones iberoamericanas, O Agente Secreto agrupa las nominaciones a Mejor Película Internacional, Mejor Película, Mejor Actor Principal para Wagner Moura y Mejor Dirección de Casting para Gabriel Domingues; mientras que Sirāt hace lo propio con las nominaciones a Mejor Película Internacional y Mejor Sonido para Laia Casanovas, Amanda Villavieja y Yasmina Praderas.

A lo largo de la noche, en torno a 800 profesionales de la industria asistirán a la cita, la mayor congregación del audiovisual en castellano y portugués con motivo de los Oscar, para seguir en directo la entrega en el viewing de 3:30pm a 7pm, al que seguirá un afterparty hasta las 11:30pm.

Esta celebración pone de relieve la fortaleza y la capacidad de crecimiento de la industria audiovisual iberoamericana, así como a todos los profesionales que constituyen el gran universo del talento iberoamericano alrededor del mundo, presente también en producciones como la también nominada One Battle After Another, en la que el chileno José Antonio García posee la nominación a Mejor Sonido.

Siguiendo el ejemplo de ediciones anteriores, el encuentro organizado por EGEDA cuenta con el estrecho apoyo y presencia del ICAA, en una muestra más de su permanente compromiso con el impulso de la producción y el patrimonio audiovisual; a quienes este año se añadirán el ICEX, España Exportación e Inversiones/Audiovisual from Spain, Movistar Plus+, la Academia de cine de España, la Generalitat de Catalunya y Beverly Hilton.

La ya tradicional celebración de este evento refleja una vez más el compromiso de EGEDA US por promover y apoyar a la Industria audiovisual iberoamericana en Estados Unidos en su cometido de dar lugar a producciones con una óptica propia destinadas a un público cada vez más significativo en el país norteamericano. "